Wellnesshotel Tirol – Urlaub und Wellness

Tirol zeichnet sich durch wunderschöne Täler, atemberaubende Berglandschaften und klare Bergseen aus. Wo würde es sich also besser eignen, um zu entspannen und dem stressigen Alltag zu entfliehen? Wellnesshotels bieten ein vielfältiges Programm, um die Gedanken baumeln zu lassen und somit Erholung für Körper und Geist. Das reichhaltige Angebot eines Wellnesshotel Tirol reicht von Sauna, Spa und Pool bis hin zu Massagen und kosmetischen Behandlungen wie Masken, Maniküre, etc. Der Wellness-Urlaub kann an die persönlichen Wünsche der Gäste angepasst werden.

Wellnesshotel Tirol – Wellnesshotels

Wellnesshotels dürfen sich all jene Hotels nennen, die über einen Wellnessbereich bzw. Wellnessangebote verfügen und diese nicht nur einen Randbereich des Hotelangebots darstellen. Zahlreiche Wellnesshotels in Tirol werden nachfolgend vorgestellt.

Penzinghof – Oberndorf in Tirol

Dieses Wellnesshotel besticht mit einem 18 Meter langen Infinity-Pool sowie einer eigenen Bio- und Zirbensauna. Während den Sommermonaten sorgt der Schwimmteich im Hof für Abkühlung. Der Wellnessbereich steht den Gästen kostenlos zur Verfügung. Entspannung bieten zudem Massagen und Behandlungen, wie beispielsweise Ganzkörperpeelings.

Wiesenhof – Pertisau

Der Duft von Salbei und Kamille steigt dir bei dem Besuch der Alpenkräuter-Sauna in die Nase. Ein Entspannungsbad mit Tiroler Steinöl lässt die Gäste vollkommen zur Ruhe kommen. Die Durchblutung wird beim Schröpfen angeregt. Sportliche Betätigung ist im modernen Badehaus inklusive 25 Meter langem Sportschwimmbecken möglich. Nachdem der Körper ausgepowert ist sorgt ein Kräuterkissen für besonders erholsamen Schlaf.

Schwarzer Adler – Kitzbühel

Direkt in Kitzbühel liegt dieses Wellnesshotel, von wo aus die Gäste einen 360 Grad Panoramablick auf die Alpen genießen können. Entspannung finden die Gäste bei Kosmetikbehandlungen sowie bei Maniküre und Pediküre. Ein besonderes Highlight ist der Dachpool. Zudem besitzt die Unterkunft ein Freischwimmbad mit 16 Meter Länge, eine Gegenstromanlage und Massagedüsen.

Der Reschenhof – Mils

Der Reschenhof bei Hall in Tirol präsentiert sich mit integriertem Friseur und Beauty-Studio. Des Weiteren sorgt eine Saunalandschaft für Erholung. Das Wellnesshotel lädt zur Gesichtspflege und zur Aromatherapie ein und ermöglicht eine Schönheitstherapie mittels Ultraschall-Behandlung.

Hotel Magdalena – Ried im Zillertal

Wer nicht nur sich selbst, sondern auch seine(n) Vierbeiner verwöhnen möchte ist hier genau richtig. Für den Hund wird eine Aromatouch-Massage angeboten sowie einmal pro Woche gibt es einen Termin Yoga mit Hund. Für den vierbeinigen Liebling bereitet das Wellnesshotel auf Wunsch Frischfutter zu. Pro Zimmer dürfen bis zu zwei Hunde ohne Aufpreis im Hotel wohnen. Während die Gäste Pool, Sauna und Massagen austesten, dürfen die Haustiere entspannt auf dem Zimmer bleiben.

Held Hotel & Spa – Fügen

Erholung für den ganzen Körper verspricht das Held Hotel & Spa im Zillertal. Wer sich gerne im Wasser aufhält wird sich hier besonders wohlfühlen, denn die Unterkunft bietet ein beheiztes Außenbecken, einen Whirlpool sowie einen Bioschwimmteich. Mit etwas Mut können die Gäste nach dem Besuch der Hütten-Sauna in ein Kaltwasserfass eintauchen und Körper sowie Geist beleben.

Hotel Mutterberg – Neustift im Stubaital

Dieses Wellnesshotel liegt am Fuße des Stubaier Gletschers und somit können die Gäste vom Whirlpool aus direkt auf das Bergpanorama Tirols blicken. Das Hotel ist nicht nur ein guter Ausgangspunkt zum Ski fahren, sondern auch zum Relaxen. Der inkludierte Wellnessbereich verfügt über ein Hallenbad, eine finnische Sauna, türkisches Dampfbad sowie eine Infrarotkabine. Ein vielfältiges Angebot an Massagen rundet das Angebot ab und reicht von Hot Stone Massage bis hin zur Lymphdrainage.

Hotel Innsbruck – Innsbruck

Rundum Relaxen ist auch in der Landeshauptstadt Tirols möglich. So kann Wellness optimal mit einem Städtetrip kombiniert werden. All der Stress ist bei einem Besuch im Hallenbad, in der Biosauna sowie im Aroma-Dampfbad vergessen. Des Weiteren lassen sich verschiedene Massagen buchen. Von der Panorama-Terrasse aus können die Gäste auf die Innenstadt blicken.

Alpenresidenz Ballunspitze – Galtür

Urlaub für Groß und Klein steht in diesem Wellnesshotel mitten in den Alpen am Programm. Für die kleinen Gäste stehen eigene Wellness-Angebote und eine Badelandschaft inklusive Kinderbecken zur Verfügung. Damit auch die Eltern so richtig ausspannen können bietet die Unterkunft eine ganztägige Betreuung für Kinder und Babys an. Entspannung pur verspricht ein Panorama-Hallenbad, ein beheizter Infinity-Pool an freier Luft sowie ein Meersalzpeeling.

Hotel Tyrol – Grän

Zur Ruhe kommen ermöglicht ein Besuch dieses Wellnesshotels in der Region Tannheimer Tal. Schwimmbegeisterte werden sich über ein Innen- und Außenbecken der Badelandschaft freuen. Wer gerne Wärme genießt wird die Gartensauna mit Ausblick, ein Kräuterdampfbad sowie eine Ruhegrotte mit Salzstein lieben. Das Angebot reicht von Ayurveda über Paarmassage bis hin zu Kosmetik.