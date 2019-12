Die meisten Österreicher kaufen den österreichischen Wein, den sie konsumieren, im Lebensmittelhandel. Die wenigsten sind sich dabei bewusst, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit Wein der sogenannten Big Players der Weinbranche im Einkaufswagen gelandet ist. Weinbauer, Winzer, Weinerzeuger – hier sind die größten Weinproduzenten des Landes.

Weinbauer – Winzer – Weinerzeuger

Jede dritte Flasche Qualitätswein stammt aus dem Keller eines der zehn größten Abfüller Österreichs. Somit kann davon ausgegangen, dass diese Kellermeister für den Geschmack der österreichischen Sorten verantwortlich sind. Der Markt ist stark konzentriert. In Zukunft nimmt die Zahl der Abfüller immer stärker ab. Diese Entwicklung führt einerseits dazu, dass immer mehr Kleinst- und Kleinerzeuger vom Markt verschwinden. Andererseits nimmt die Zahl der Großkellereien rasant zu. Eine immer bedeutendere Rolle spielt auch der Export. Die Gruppe der exportrelevanten Weinerzeuger ist von 1.000 auf mehr als 1.500 gestiegen.

Wenn man sich fragt, wer nun die größten Weinhändler des Landes sind stößt man womöglich auf Namen wie Manfred Tement oder Willi Bründlmayer. Die wahren Entscheidungsträger treten jedoch nicht so offensichtlich in Erscheinung. Es sind die Chef-Weineinkäufer der großen Lebensmittelketten und Diskonter. Die Weinerzeuger nehmen ungern die Wörter Spar, Rewe oder Hofer in den Mund, aber viele hoffen auf eine gute Listung dieser, denn sie sind die wichtigsten Player am Markt.

Weinproduzenten – die Größten