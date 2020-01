Winzer in und Wein aus Österreich – Wissenswertes

Österreich ist ein Weinland, dies ist genau genommen keine interessante Information, sondern schon lange bekannt. Über die Weinbaugebiete, Winzer in Österreich und Wein aus Österreich gibt es aber auch spannende und interessante Fakten.

Wein aus Österreich – Weinbau und Heurigen

Der Weinbau rund um Wien erlebte im Mittelalter einen starken Aufschwung. Zur Zeit der Herrschaft der Babenberger bestanden der 3. und 4. Wiener Bezirk großteils aus Weinflächen. Sogar hinter den Stadtmauern und rund um die Wiener Minoritenkirche waren Weinstöcke zu finden.

Durch die Zirkularverordnung aus dem Jahr 1784 entstand die Wiener Heurigenkultur. Kaiser Joseph II. gilt daher als der Vater der Heurigen.

Der Weinbau und die Heurigen sind auch heute noch rund um Wien sehr stark ausgeprägt. Die Weinstraße Niederösterreich ist mit 830 Kilometern eine der längsten „Weinrouten“ der Welt. Die Weinstraße führt durch die acht niederösterreichischen Weinbaugebiete.

Weingut – Weingüter und Weingarten

Das Stift Klosterneuburg ist das älteste Weingut Österreichs. Bereits im Jahr 1114 wurde rund um das Stiftsgebäude durch die Augustiner-Chorherren Wein erzeugt. Der Weinkeller erstreckt sich über vier Etagen in in eine Tiefe von 36 Metern.

Die größte Weinstadt Österreichs ist Langenlois mit rund 2.200 Hektar Weinbaufläche. Der kleinste Weingarten in der Stadt Wien befindet sich vor dem Haus am Schwarzenbergplatz 2. Der vom Weingut Mayer am Pfarrplatz bewirtschaftete Weingarten hat knapp 10 Quadratmeter und bringt in guten Jahren etwa 50 bis 60 Flaschen Wein.

Rebsorten – Weinsorten – Wein aus Österreich

An der Spitze der österreichischen Rebsorten steht nach wie vor der Grüne Veltliner. Die Weinstöcke dieser Rebsorte stehen auf 14.376 Hektar bzw. erreichen dadurch einen Anteil von 47 Prozent der gesamten Weißweinfläche.

Die Rebsorte „Zweigelt“ ist weltweit bekannt, verdankt aber seinen Namen dem Botaniker Professor Friedrich Zweigelt. Seine Kreuzung der Rebsorten St. Laurent und Blaufränkisch bewirkt die Neuzüchtung des Blauen Zweigelt (Rotburger).