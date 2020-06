Eine immer größere Anzahl an Wintersportlerinnen und Wintersportlern befindet sich auf der Suche nach dem richtigen Adrenalin-Kick. Dadurch wurden in Österreich einige Snowparks Österreich eröffnet. Man nennt sie auch “Skateparks für den Winter” und geboten werden Hindernisse, Parcours und Schanzen. Ein Snowpark ist aber mittlerweile nicht nur mehr was für Ski-Profis, auch fortgeschrittene Skifahrer und Anfänger vergnügen sich oder testen ihr Können.

Snowpark – Snowparks Österreich – die Größten

Penken Park Mayrhofen

Im Horbergtal im Skigebiet Mayrhofen / Zillertal befindet sich der Penken Park. In den Park kommt man mit einen eigenen 4er Sessellift bzw. gibt es in der Kids Area auch noch einen eigenen Schlepplift. Die Parkanlage ist eine der größten in Europa und ist in 6 Areas aufgeteilt. Die Lines haben eine Gesamtlänge von 530 Meter und man kann sich auf 61 verschiedenen Obstacles austoben.

Blue Tomato Kings Park Hochkönig

Im Pinzgau / Salzburg befindet sich der Blue Tomato Kings Park Hochkönig. Diese Parkanlage ist Teil des Skigebiets Hochkönig. Die Besucher haben hier viel Freude, denn es erwarten einem 18 Kicker und Corner und über 65 Obstacles auf einer Gesamtlänge von 1,8 Kilometern.

Snowpark Turracher Höhe

An der Grenze zwischen Kärnten und der Steiermark befindet sich auf der Turracher Höhe eine weitere Parkanlage. Es gibt 4 Areas auf einer Gesamtlänge von 1 Kilometer und auch hier sind sowohl die Einsteiger, Familien und natürlich die Profis willkommen.

Snowpark Kreischberg

Einen weiteren Playground gibt es im steirischen Kreischberg

Snowpark Obergurgl

In Obergurgl wird man “shaped by girls only” von der Diamond Girls Crew betreut. Das Motto lautet “Freestyle de luxe” und mit mindestens 18 Obstacles gibt es hier einige Möglichkeiten der eigenen Kreativität freien Lauf zu lassen. Für alle Einsteiger und jüngeren Shredheads gibt es bei der Bruggenbodenbahn den Familypark Obergurgl. Dieser Park ist darauf spezialisiert, allen Interessierten die ersten Schritte und eine perfekte Lernumgebung zu ermöglichen.