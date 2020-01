Am besten man fährt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Am Hauptbahnhof in Salzburg geht man zu den Bussen. Der Bus 150 fährt von Bushaltestelle F in Richtung Bad Ischl. Dies dauert ca. 1,5 Stunden, wobei man die wunderschöne Landschaft genießen kann. Ab dem Hauptbahnhof in Bad Ischl fährt ein Zug in Richtung Dachsteinhöhlen, dieser hält bei Haltestelle „Hallstatt“. Danach darf man noch eine schöne Fahrt mit der Fähr über den See nach Hallstatt genießen 🙂

Wie komme ich von Salzburg nach Hallstatt?