Hallstätter See – malerische Rundfahrt entlang des Ufers

Hallstatt überzeugt seine Besucher mit einem unvergleichlichen Charme. Es scheint als wäre hier die Zeit stehen geblieben. Aufgrund des romantischen Stadtbildes wird die Seestadt oft als die schönste der Welt bezeichnet.

Hallstätter See – Dachsteinregion

Man muss nicht extra nach China reisen, um die schöne Seelandschaft rund um den Hallstätter See zu bewundern. Das Original der chinesischen Nachbildung befindet sich mitten in Europa in Österreich. Ausgangspunkt der Hallstatt Rundfahrt ist die Stadt Salzburg und von dort aus werden die Gäste in die Dachsteinregion gebracht. Am Weg liegen bekannte Bade- und Kurorte wie Fuschl, St. Gilgen, welches auch als „Mozartdorf“ bekannt ist, sowie Bad Ischl. Das Ziel des Ausflugs liegt am Südwestufer des Sees – der wunderschöne Ort Hallstatt.

See mit ganz besonderer Atmosphäre

Neben dem See, welcher mit seinem fjordähnlichen Aussehen besticht, verzaubert Hallstatt mit seinen vielen denkmalgeschützten Häusern. Diese sind liebevoll gepflegt und es wirkt als hätte jemand die Zeit angehalten. Besonders für die Region sind die bemalten Totenschädel, die man im Beinhaus besichtigen kann sowie die Pfarrkirche mit ihrem Flügelaltar. Das häufig als schönste Seestadt der Welt bezeichnete Hallstatt blickt auf eine lange Kulturgeschichte zurück. Hier haben Menschen schon vor Jahrtausenden mit der Besiedlung begonnen und Salz abzubauen.

Hallstatt Dachstein Salzkammergut

Die UNESCO hat die Region „Hallstatt Dachstein Salzkammergut“ im Jahr 1997 zum Weltkultur- und Naturerbe erklärt. Wer mehr über die Geschichte der Stadt erfahren möchte, der sollte das Welterbe-Museum Hallstatt besuchen. Hier findet man Informationen über die 7.000-jährige Geschichte von der Neusteinzeit bis heute. Eine weitere Empfehlung ist die Aussicht vom „Skywalk“, von wo aus man die Gebäude mit der besonderen Architektur bestaunen kann. Die Aussichtsplattform liegt 360 Meter über den Dächern der Stadt. Der Blick richtet sich nicht nur auf Hallstatt, sondern auch auf den Hallstätter See und das Dachsteingebirge.