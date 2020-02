Großglockner – Rundfahrt zum höchsten Berg Österreichs

Ein ideales Ziel für einen Tagesausflug ist der Großglockner. Über die bekannte Hochalpenstraße geht es Richtung Großglockner, von wo aus man einen beeindruckenden Blick auf den Gipfel der Hohen Tauern hat. Die Tier- und Pflanzenwelt machen die Tour zu einem unvergesslichen Erlebnis für Groß und Klein.

Großglockner -Rundfahrt und Tour

Von Salzburg aus geht es in einer geführten Tour zum rund 100 Kilometer entfernten Großglockner. Der Großglockner darf sich mit seinen 3.798 Metern höchster Berg Österreichs nennen. Insgesamt dauert die Tour rund acht Stunden und wird in den Monaten Mai bis Oktober angeboten, da in den kalten Monaten die Hochalpenstraße gesperrt ist.

Über Saalfelden und Zell am See zur Großglockner Hochalpenstraße

Startpunkt der Tour ist die Stadt Salzburg. Von hier aus geht es in Richtung Hochalpenstraße. Dieser Alpenübergang verbindet den Salzburger Pinzgau mit Kärnten. Von der Panoramastraße genießt man einen traumhaft schönen Ausblick auf die Gipfel der Hohen Tauern und auf den Großglockner. Insgesamt ist diese Straße 48 Kilometer lang, hat 36 Kehren und erreicht eine Höhe von bis zu 2.504 Meter.

Die Rundfahrt hat die Franz-Josefs-Höhe als Ziel auserkoren. Dieser Punkt besticht mit seinem Panoramablick auf den Großglockner und seinen Gletscher, die Pasterze. Ewiges Eis, Almwiesen und schroffe Felsen lassen einem die Welt um einen vergessen. Wer Glück hat erhascht einen Blick auf die alpinen Bewohner wie Steinböcke, Murmeltiere und Adler.

Wer gerne mehr über den Nationalpark erfahren möchte, der wird das Besucherzentrum auf der Franz-Josefs-Höhe lieben. Hier erfährt man im Rahmen von Ausstellungen und Infostellen alles rund um die Tiere und Pflanzen der Region. Die alpine Luft und die vielen Eindrücke machen hungrig und diesen stillt man am besten in der Berghütte. Bei der Retourfahrt durch das Salzachtal kann man auf die Burg Hohenwerfen blicken.