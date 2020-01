Expedia – Reisetipps Salzburg

Das Reisevideo „Reisetipps Salzburg“ von Expedia führt durch Salzburgs schönste Sehenswürdigkeiten. Mitten in Europa nah an der deutschen Grenze liegt die idyllische Stadt gleich in der voralpinen Landschaft. Neben Wien ist es eine der beliebtesten Destinationen Österreichs.

Reisetipps Salzburg – Die alte und die neue Stadt

Der Fluss Salzach trennt die beiden Teile der Stadt: Auf der einen Seite die Altstadt mit ihren mittelalterlichen und barocken Gebäuden und auf der anderen Seite die neue Stadt des 19. Jahrhunderts. Die Sicht ist besonders von der Festung Hohensalzburg aus spektakulär. Diese ist das Markenzeichen Salzburgs und wurde ursprünglich zum Schutz der Stadt errichtet.

Die Erzbischöfe, welche über die Stadt herrschten verweilten jedoch meist in der Residenz, welche an den Prunk großer europäischer Schlösser erinnert. Gleich neben der Residenz befindet sich die Kathedrale, in der auch schon Mozart getauft wurde.

Mozarthaus und Biergarten

In der historischen Altstadt befindet sich die berühmteste Adresse Salzburgs: Getreidegasse 9. Mitten auf der heutigen Einkaufsstraße ist Mozarts Geburtshaus, welches heute als Museum besichtigt werden kann. Hier verbrachte Mozart siebzehn Jahre seines Lebens.

Auch kulinarisch hat Salzburg einiges zu bieten. In dem Augustiner Müllner Bräu Kloster kann man das Bier gleich aus dem Fass genießen. Dort ist auch Österreichs größter Biergarten.

Die Schlösser der Fürsten

Was viele nicht wissen: Salzburg ist auf sein Puppentheater ebenso stolz wie auf andere kulturelle Highlights und hat sogar ein eigenes Marionettentheater. Dieses tourt heutzutage in der ganzen Welt. In der Nähe des Theaters befindet sich auch das Schloss Mirabell, welches 1606 von Wolf Dietrich von Raitenau in Auftrag gegeben wurde.

Sein Nachfolger baute das Schloss Hellbrunn südlich von Salzburg. Dieses Wasserschloss enthält viele versteckte Wasserspiele, die früher wie heute Besucher unerwartet nassspritzen.

Die Umgebung

Rund um Salzburg herum gibt es viele Seen, die in eine wunderschöne Alpenlandschaft eingebettet sind. Das Salzkammergut ist daher als Tourismusregion besonders beliebt. Neben dem Mondsee und dem Wolfgangsee gibt es hier auch die Krimml Wasserfälle zu bestaunen. Mit dieser Mischung aus Stadt und Natur eignen sich Salzburg und Umgebung wahrlich für einen Sommerurlaub.