Dinosaurier gab es sicherlich auch zu Urzeiten in Österreich, jedoch auch gegenwärtig können diese gruseligen Gestalten bewundert werden. Hierzu wurde beispielsweise ein Dinosaurier Erlebnispark geschaffen, manchmal kurz auch Dinopark oder Saurierpark genannt. Im Grunde geht es in diesen Parkanlagen darum, die Eindrücke so gut als möglich an die Besucher zu bringen. Dies kann einerseits durch lebensgroße Gestalten sein, durch echte oder nachgebildete Konstruktionen oder sogar mittels animierter bzw. durch Maschinen angetriebener, wie echt wirkender, Tierfiguren.

Dinopark – Saurierpark – Dinosaurier Erlebnispark

Auf den Spuren der Dinosaurier befinden sich der eine oder andere Dinopark und Dinosaurier Erlebnispark in Österreich und sollte auf jeden Fall auch einmal besucht werden.

Styrassic Park der Dinosaurier Erlebnispark

Im steirischen Bad Gleichenberg befindet sich der Styrassic Park. Dieser Dinosaurier Erlebnispark umfasst bereits 90 lebensgroße Nachbauten von Dinosauriern. Ergänzt wird dieses Angebot mit Urmenschen und einigen Aktivattraktionen wie ein 9D – Kinoerlebnis, Lagerfeuer und Kletterburg.

Reptilienzoo Happ, Klagenfurt

Im Reptilienzoo Happ können nicht nur die Nachfahren einiger Urzeitbewohner bewundert werden. Im Freibereich gibt es auch einen Sauriergarten mit Langhalssaurier im Sauriergarten

Triassic Park – Steinplatte Waidring

Das Thema “Urzeit” ist auch in den Bergen ein Thema. Zuerst geht es mit der Bergbahn auf die Steinplatte Waidring und danach kann man sich sowohl drinnen als auch draußen über die Urzeit informieren bzw. auch den Triassic Trail begehen. Im Traissic Center geht es um die Theorie und zwar um die Urzeit selbst. Dabei gibt es auch Korallen aus nächster Nähe zu betrachten und natürlich auch nachgebildete Dinosaurier.

Familienpark Hubhof in Niederösterreich

Eine Themenwelt rund um die Dinosaurier gibt es auch im Familienpark Hubhof.